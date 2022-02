“Non sono contento”: l’Atalanta vince, ma che frecciata di Gasperini al big (Di venerdì 18 febbraio 2022) l’Atalanta di Giampiero Gasperini torna al successo in Europa League. I nerazzurri affrontano ancora una volta una serata difficile Vittoria importante per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. I nerazzurri, reduci da un periodo molto complicato, tornano al successo in Europa League dove battono per 2 a 1 i greci dell’Olympiakos. Erano stati gli ospiti a passare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 febbraio 2022)di Giampierotorna al successo in Europa League. I nerazzurri affrontano ancora una volta una serata difficile Vittoria importante perdi Giampiero. I nerazzurri, reduci da un periodo molto complicato, tornano al successo in Europa League dove battono per 2 a 1 i greci dell’Olympiakos. Erano stati gli ospiti a passare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marcocappato : Giuliano Amato ha affermato il falso dicendo che il #referendum non toccherebbe la tabella che riguarda la… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - RaphaelRaduzzi : La maggioranza vota contro la pregiudiziale di costituzionalità presentata da @Alternativa_it al dl 5/2022. Second… - ragazzaastranaa : RT @Soleilandia: Adriana ora anche tu ti ci metti con sta storia che Soleil non lava i piatti? AVETE ROTTO I COGLIONI. SOLEIL LAVA I SUOI C… - witnesson : RT @acmaIdini: NON SONO PRONTA -