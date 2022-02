“Non respiro”, paura al Gf Vip: la regia censura (Di giovedì 17 febbraio 2022) Uno dei concorrenti del Gf Vip ha avuto un attacco di panico durante la diretta. Ma la regia ha censurato tutto cambiando inquadratura. Ecco quello che è successo. Si continua a litigare nella casa di Cinecittà. I concorrenti hanno alzato la voce e durante la discussione c’è stato un momento che ha preoccupato i telespettatori del programma e soprattutto i fan di una concorrente. Il reality show più longevo della televisione italiana continua a regalare colpi di scena e momenti che fanno discutere e dividere il pubblico. La sesta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a giungere al termine e, dopo cinque mesi di reclusione, i concorrenti iniziano e risentirne. Gli animi nella casa si fanno sempre più accesi, dove ogni giorno siamo testimoni di momenti che spesso lasciano i telespettatori preoccupati di quanto succede. Questo ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Uno dei concorrenti del Gf Vip ha avuto un attacco di panico durante la diretta. Ma lahato tutto cambiando inquadratura. Ecco quello che è successo. Si continua a litigare nella casa di Cinecittà. I concorrenti hanno alzato la voce e durante la discussione c’è stato un momento che ha preoccupato i telespettatori del programma e soprattutto i fan di una concorrente. Il reality show più longevo della televisione italiana continua a regalare colpi di scena e momenti che fanno discutere e dividere il pubblico. La sesta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a giungere al termine e, dopo cinque mesi di reclusione, i concorrenti iniziano e risentirne. Gli animi nella casa si fanno sempre più accesi, dove ogni giorno siamo testimoni di momenti che spesso lasciano i telespettatori preoccupati di quanto succede. Questo ...

Advertising

mcnamstairs : Raga ho davvero DAVVERO avuto paura dicessero che era l’ultima stagione madonna non respiro - iamanxiious : RT @louispeluche: NON RESPIRO Christian che inspira profondamente per trattenersi, quello che “Allora ?? intanto ??” e il “TU” #Amici21 http… - Wildflowerx___ : RT @louispeluche: NON RESPIRO Christian che inspira profondamente per trattenersi, quello che “Allora ?? intanto ??” e il “TU” #Amici21 http… - PGuerriero2 : @sandro78486001 Ha ragione,,senza mascherina sta spargendo nell aria miliardi di virus mortali,,per fortuna che il… - avaltroni_marta : Fai un bel respiro ed inizia a agire per il tuo bene! Non sai da dove cominciare? Contattami ti spiegherò cosa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Non respiro The marvelous Mrs. Maisel: torna il gioiello di Prime Non bisogna però fare l'errore di credere che questo "passo indietro" sia un difetto dello show, o ... a volte, prima di fare un grande salto bisogna prendere un bel respiro.

Olimpiadi Invernali Pechino 2022: dentro all'Ice Ribbon progettato da Populous ... l'arena è stata (non a caso!) ribattezzata Ice Ribbon . Sorge a breve distanza dall'iconico Bird'... senior architect e China Chief representative dello studio Populous, realtà di respiro globale, ...

All’economia servono orizzonti chiari e di lungo respiro Il Sole 24 ORE “Non respiro”, paura al Gf Vip: la regia censura Uno dei concorrenti del Gf Vip ha avuto un attacco di panico durante la diretta. Ma la regia ha censurato tutto cambiando inquadratura.

Air France-Klm: «Ita Airways? Guardiamo, ma non ci perdiamo il sonno» L’ad Ben Smith: «La compagnia italiana non è un tema sul quale stiamo discutendo». Il gruppo punta agli slot di Milano Linate. Nel 2021 perdita di 3,3 miliardi ...

bisogna però fare l'errore di credere che questo "passo indietro" sia un difetto dello show, o ... a volte, prima di fare un grande salto bisogna prendere un bel... l'arena è stata (a caso!) ribattezzata Ice Ribbon . Sorge a breve distanza dall'iconico Bird'... senior architect e China Chief representative dello studio Populous, realtà diglobale, ...Uno dei concorrenti del Gf Vip ha avuto un attacco di panico durante la diretta. Ma la regia ha censurato tutto cambiando inquadratura.L’ad Ben Smith: «La compagnia italiana non è un tema sul quale stiamo discutendo». Il gruppo punta agli slot di Milano Linate. Nel 2021 perdita di 3,3 miliardi ...