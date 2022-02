Nomadi in tour nei teatri per celebrare “Ma che film la vita” (Di giovedì 17 febbraio 2022) A 30 anni di distanza dall’uscita del live “Ma che film la vita”, i Nomadi tornano con un tour celebrativo di quell’indimenticabile disco dal vivo. Prenderà il via il 5 marzo 2022 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il tour teatrale “Ma che film la vita”, prodotto da Ventidieci. “Un tour dal nome fortemente significativo”, spiega in una nota il tastierista e fondatore del gruppo, Beppe Carletti, “per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante. Con questo tour i Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) A 30 anni di distanza dall’uscita del live “Ma chela”, itornano con uncelebrativo di quell’indimenticabile disco dal vivo. Prenderà il via il 5 marzo 2022 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma ilteatrale “Ma chela”, prodotto da Ventidieci. “Undal nome fortemente significativo”, spiega in una nota il tastierista e fondatore del gruppo, Beppe Carletti, “per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, laè proprio un, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante. Con questoripartono ricordando un periodo spartiacque ...

