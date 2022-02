Nel trentennale di Mani Pulite arriva il rinvio a giudizio di Davigo, il giacobino “amico” di Travaglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gup di Brescia Federica Brugnara ha rinviato a giudizio l’ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria. La decisione è arrivata dopo tre udienze preliminari, un’ora di camera di consiglio ed esattamente 30 anni dopo l’arresto di Mario Chiesa che aprì la stagione di Mani Pulite e del pool di magistrati di cui Davigo era tra i volti più noti. L’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è indagato a Brescia – insieme al pm Paolo Storari che ha chiesto il rito abbreviato – per rivelazione de segreto di ufficio per aver riferito dei verbali segreti sulla loggia Ungheria il vicepresidente del Csm David Ermini affinché ne ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gup di Brescia Federica Brugnara ha rinviato al’ex componente del Csm Piercamilloaccusato di rivelazione del segreto d’ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria. La decisione èta dopo tre udienze preliminari, un’ora di camera di consiglio ed esattamente 30 anni dopo l’arresto di Mario Chiesa che aprì la stagione die del pool di magistrati di cuiera tra i volti più noti. L’ex consigliere del Csm Piercamilloè indagato a Brescia – insieme al pm Paolo Storari che ha chiesto il rito abbreviato – per rivelazione de segreto di ufficio per aver riferito dei verbali segreti sulla loggia Ungheria il vicepresidente del Csm David Ermini affinché ne ...

ilriformista : Davigo oggi non era presente in aula perché impegnato in un convegno a Pisa sui trent’anni di Mani Pulite. #Davigo… - soloirisblu : Davigo a processo per loggia Ungheria, rinviato a giudizio nel trentennale di Tangentopoli - GPerenne : RT @ardigiorgio: Davigo rinviato a giudizio, nel giorno del trentennale di mani pulite. Gli auguriamo di essere anche lui un colpevole che… - Adolfom63 : RT @ardigiorgio: Davigo rinviato a giudizio, nel giorno del trentennale di mani pulite. Gli auguriamo di essere anche lui un colpevole che… - NunquamDeorsum : RT @SecolodItalia1: Nel trentennale di Mani Pulite arriva il rinvio a giudizio di Davigo, il giudice giacobino “amico” di Travaglio https:/… -