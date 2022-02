Nathaly ha scritto a Barù prima dell’ingresso al GF: ecco cosa si sono detti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le chat di Nathaly Caldonazzo con Barù prima del GF Giornata di scontri quella di oggi al Grande Fratello Vip 6 che ha portato quattro delle donne della casa a finire in Mistery Room per un confronto. Stiamo parlando delle principesse Jessica e Lulù Selassié, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran. I loro litigi derivano da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le chat diCaldonazzo condel GF Giornata di scontri quella di oggi al Grande Fratello Vip 6 che ha portato quattro delle donne della casa a finire in Mistery Room per un confronto. Stiamo parlando delle principesse Jessica e Lulù Selassié,Caldonazzo e Delia Duran. I loro litigi derivano da L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Nathaly ha scritto a Barù prima dell'ingresso al GF: ecco cosa si sono detti #gfvip - viviconcoerenza : RT @ByRavalteRJ: @ValePeppe4 L'ho appena scritto: 'Cara Nathaly, il 63% col quale ti abbiamo salvata non sarà nulla al confronto con quello… - sunsetl87942354 : @Garbino_ @turkishdizis_ Ma tu allora non guardi il Gf È da settimane che Nathaly sparla alle spalle di Jessicaaaaa… - ValePeppe4 : RT @ByRavalteRJ: @ValePeppe4 L'ho appena scritto: 'Cara Nathaly, il 63% col quale ti abbiamo salvata non sarà nulla al confronto con quello… - ByRavalteRJ : @ValePeppe4 L'ho appena scritto: 'Cara Nathaly, il 63% col quale ti abbiamo salvata non sarà nulla al confronto con… -