Nathaly Caldonazzo litiga con Jessica: “Pescivendola, mangi come un animale, rosichi perché nessuno ti vuole” (Di giovedì 17 febbraio 2022) A parte la tensione nel triangolo delle Bermuda Alex, Soleil e Delia, sembrava che nella casa del GF Vip ci fosse calma piatta e invece poco fa è scoppiata una bomba. Tutto è partito da alcune lamentele per la spesa e una tazza di latte con i cereali. Lulù Selassié ha discusso con Sophie Codegoni e Nathaly Caldonazzo e poi è intervenuta Jessica a difendere sua sorella. La più grande delle principesse ha accusato Nathaly Caldonazzo di rubare il cibo. “Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più sulla divisione della spesa. Non ti devi permettere più a dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in ... Leggi su biccy (Di giovedì 17 febbraio 2022) A parte la tensione nel triangolo delle Bermuda Alex, Soleil e Delia, sembrava che nella casa del GF Vip ci fosse calma piatta e invece poco fa è scoppiata una bomba. Tutto è partito da alcune lamentele per la spesa e una tazza di latte con i cereali. Lulù Selassié ha discusso con Sophie Codegoni ee poi è intervenutaa difendere sua sorella. La più grande delle principesse ha accusatodi rubare il cibo. “Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più sulla divisione della spesa. Non ti devi permettere più a dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in ...

