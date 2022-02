Napoli, risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra per Anguissa: punti di sutura per Ruiz (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il pareggio per 1-1 contro il Barcellona, il Napoli deve fare i conti con l’infermeria. Spalletti dovrà valutare infatti le condizioni di Frank Anguissa, uscito nel finale del match al Camp Nou, e che ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Fabian Ruiz, invece, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata con alcuni punti a fine gara. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il pareggio per 1-1 contro il Barcellona, ildeve fare i conti con l’infermeria. Spalletti dovrà valutare infatti le condizioni di Frank, uscito nel finale del match al Camp Nou, e che ha accusato un. Fabian, invece, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa,ta con alcunia fine gara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

