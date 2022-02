Napoli, l’agente di Politano: «Sta meglio, ecco quando torna» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del suo assistito: le parole Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato di Matteo Politano. LE PAROLE – «Matteo sta già meglio, lunedì tornerà a disposizione. Nel match di ritorno con il Barcellona ci sarà sicuramente spazio per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mario Giuffredi, procuratore di Matteo, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del suo assistito: le parole Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato di Matteo. LE PAROLE – «Matteo sta già, lunedì tornerà a disposizione. Nel match di ritorno con il Barcellona ci sarà sicuramente spazio per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

