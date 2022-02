Napoli-Barcellona, problemi fisici per il giocatore: salta il Cagliari? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Napoli rischia davvero di perdere il suo giocatore. Lo aveva recuperato proprio in questo mese, ma il rischio che si fermi nuovamente per una noia fisica è piuttosto alto. Il calciatore infatti è uscito per infortunio durante la sfida fra Barcellona-Napoli valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Si teme che possa saltare, quasi sicuramente, il prossimo impegno dei partenopei: quello in campionato contro il Cagliari. Napoli, nuovo stop per Anguissa: salta il Cagliari? Napoli, Anguissa, infortunio Nuovo stop in vista per Anguissa? Così sembrerebbe: il giocatore è infatti uscito al minuto 84 nella sfida contro il Barcellona. Al suo posto spazio a Malcuit. Il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilrischia davvero di perdere il suo. Lo aveva recuperato proprio in questo mese, ma il rischio che si fermi nuovamente per una noia fisica è piuttosto alto. Il calciatore infatti è uscito per infortunio durante la sfida fravalevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Si teme che possare, quasi sicuramente, il prossimo impegno dei partenopei: quello in campionato contro il, nuovo stop per Anguissa:il, Anguissa, infortunio Nuovo stop in vista per Anguissa? Così sembrerebbe: ilè infatti uscito al minuto 84 nella sfida contro il. Al suo posto spazio a Malcuit. Il ...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Eurosport_IT : TERMINA CON UN PAREGGIO L'ANDATA TRA BARCELLONA E NAPOLI ? Ottimo primo tempo per il Napoli che va avanti con Ziel… - Donatel76930429 : RT @BottaOfficial: APPENA VISTO BARCELLONA NAPOLI spalti gremiti, nessuna mascherina, nessun annuncio terroristico dai megafoni. #Speranza… - anna_1951 : RT @La10delNapoli: Napoli bravo. Sfortunato in occasione del rigore ma fortunato sulle tante conclusioni senza mira del #Barcellona. Partit… -