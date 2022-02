Muriel ancora sottotono | Djimsiti si improvvisa goleador

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Musso 6 : Riprende il ruolo da titolare mai messo in discussione, sul gol di Soares fa il minimo sindacale. Decisivo in uscita a terra alla mezz’ora della ripresa a rimediare a un errore in uscita di Koopmeiners. Toloi 7 : Sfiora il gol di testa in avvio di gara. Un martello costante sempre pronto a ripartire offre grande aiuto dai compagni. Demiral 6 : Soares lo tira fuori dall’area e lui non sempre è il solito muro, Soares è lesto ad approfittarne con la conclusione che porta al vantaggio senza trovare opposizione.7,5 : Grande attenzione quando c’è da difendere, diventa implacabile sulle azioni da calcio d’angolo. Doppietta incredibile che entra nella sua storia personale. Maehle 6 : Velocità per aprire varchi nella difesa greca che non sempre porta i risultati cercati. Hateboer ( 41’2t) Sv. Pessina 5 : Non pervenuto, Gasp non perde tempo e lo ...