morto Fausto Cigliano, l'ultimo grande maestro della musica napoletana (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'ultimo grande maestro della musica napoletana, Fausto Cigliano, è morto a 85 anni, compiuti solo due giorni fa, all'ospedale Gemelli di Roma. Noto per aver lanciato nel Sanremo del 1964 ' E se ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 febbraio 2022) L', èa 85 anni, compiuti solo due giorni fa, all'ospedale Gemelli di Roma. Noto per aver lanciato nel Sanremo del 1964 ' E se ...

Advertising

laviniamainardi : RT @globalistIT: Era noto per aver lanciato nel Sanremo del 1964 ‘E se domani’ di Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese, diventato poi un… - globalistIT : Era noto per aver lanciato nel Sanremo del 1964 ‘E se domani’ di Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese, diventato… - twittdipopolo : l'@inps sta praticamente facendo un party ogni 24 ore - Oekpetry : Morto Fausto Cigliano, l’ultimo maestro della musica napoletana - ritaglia1gmail : RT @ilriformista: “L’ultimo maestro della musica napoletana”, lo stanno definendo in tanti. Voce di velluto, eleganza da gentleman d'altri… -