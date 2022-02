Morte Davide Astori: in tre a processo per falso certificato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ci sono tre rinvii a giudizio per falso per una costola del processo per la Morte di Davide Astori. Vanno a processo Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Firenze e due sanitari della stessa medicina sportiva fiorentina. La decisione è del Tribunale di Firenze, che ha accolto la richiesta della Procura. Al centro del procedimento c’è una visita per l’idoneità agonistica, lo strain cardiaco. Secondo l’accusa quell’esame non fu effettuato. La relativa relazione, dunque, sarebbe stata ‘fabbricata’ in data “anteriore o prossima al 10 aprile del 2019”, costituendo quindi un falso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ci sono tre rinvii a giudizio perper una costola delper ladi. Vanno aGiorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Firenze e due sanitari della stessa medicina sportiva fiorentina. La decisione è del Tribunale di Firenze, che ha accolto la richiesta della Procura. Al centro del procedimento c’è una visita per l’idoneità agonistica, lo strain cardiaco. Secondo l’accusa quell’esame non fu effettuato. La relativa relazione, dunque, sarebbe stata ‘fabbricata’ in data “anteriore o prossima al 10 aprile del 2019”, costituendo quindi un. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calcio | Morte Davide #Astori: in tre a processo per falso certificato - occhio_notizie : Sono tre i medici rinviati a giudizio nel secondo capitolo della vicenda giudiziaria sulla morte di Davide Astori - qn_lanazione : Morte di Astori, tre medici a processo per falso - messveneto : Morte di Davide Astori, tre medici a giudizio: «Il certificato medico era falso»: Il capitano della Fiorentina trov… - KneeSocksss_ : RT @osnapitzfrancy: Come posso superare quell’abbraccio se ancora devo superare la morte di Davide in braccialetti rossi? -