Modica, opere idriche finanziate per quasi 2 milioni di euro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Modica – Nell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono state finanziate opere per 6,3 miliardi, di cui 1,2 miliardi per la Sicilia. Fra questi alcuni progetti del settore idrico, categoria opere di adduzione, presentati dall’ATI Ragusa su progetti dei comuni di Ragusa, Modica, Santacroce e Giarratana per complessivi 5.433.000. Dei 9 progetti finanziati in provincia di Ragusa ben cinque riguardano nel dettaglio il territorio Modicano. Le opere finanziate sono: Progetto di condotta di adduzione dalla sorgente “Cafeo” al serbatoio denominato “Costa del Diavolo” 1 500 000,00 Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 17 febbraio 2022)– Nell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono stateper 6,3 miliardi, di cui 1,2 miliardi per la Sicilia. Fra questi alcuni progetti del settore idrico, categoriadi adduzione, presentati dall’ATI Ragusa su progetti dei comuni di Ragusa,, Santacroce e Giarratana per complessivi 5.433.000. Dei 9 progetti finanziati in provincia di Ragusa ben cinque riguardano nel dettaglio il territoriono. Lesono: Progetto di condotta di adduzione dalla sorgente “Cafeo” al serbatoio denominato “Costa del Diavolo” 1 500 000,00 Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al ...

