Milleproroghe | Pd | su ex Ilva votato per tutela ambiente

(Di giovedì 17 febbraio 2022) "Non avremmo potuto accettare che le risorse destinate alle bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex -di Taranto venissero dirottate su altri fini. Grazie ad un emendamento del Pd ...

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Ilva

Il governo va sotto quattro volte nell'esame del decreto, segno di una maggioranza che continua a rivelarsi spaccata su numerosi temi. L'...che cancella l'articolo sull' ex(che però ..."Non avremmo potuto accettare che le risorse destinate alle bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex -di Taranto venissero dirottate su altri fini. Grazie ad un emendamento del Pd abbiamo" restituito "quei 575 milioni di euro agli interventi di ambientalizzazione". Lo dichiara Ubaldo Pagano, ...In arrivo il bonus psicologo, che potrebbe raggiungere le 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone. Sarà erogato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro punta ...ROMA, 17 FEB - "Non avremmo potuto accettare che le risorse destinate alle bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex-Ilva di Taranto venissero dirottate su altri fini. Grazie ad un emenda ...