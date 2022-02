Milano, il Riesame dispone il sequestro di 3,5 milioni di euro per riciclaggio e frode fiscale all’ex presidente della Camera Irene Pivetti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso del pm Giovanni Tarzia, che a fine gennaio aveva rinnovato la richiesta di sequestro preventivo d’urgenza di circa quattro milioni di euro a carico dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente, tra gli indagati per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale in un’indagine su una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un’evasione fiscale. Il sequestro era stato disposto dalla Procura il 18 novembre scorso, ma non era stato convalidato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Tribunale deldiha accolto il ricorso del pm Giovanni Tarzia, che a fine gennaio aveva rinnovato la richiesta dipreventivo d’urgenza di circa quattrodia carico dell’exe di un suo consulente, tra gli indagati per, autoin un’indagine su una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un’evasione. Ilera stato disposto dalla Procura il 18 novembre scorso, ma non era stato convalidato dal ...

