Milan, tutto bloccato per il rinnovo di Kessié: l’ivoriano continua a chiedere 9 milioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Franck Kessiè ed il Milan sono sempre più distanti. Secondo quanto riportato da Sky, la richiesta per il rinnovo del centrocampista ivoriano non s’è ammorbidita negli ultimi mesi e infatti starebbe ancora continuando a chiedere quasi 9 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero invece, non avrebbe intenzione di andare oltre un quadriennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Franck Kessiè ed ilsono sempre più distanti. Secondo quanto riportato da Sky, la richiesta per ildel centrocampista ivoriano non s’è ammorbidita negli ultimi mesi e infatti starebbe ancorando aquasi 9di euro netti a stagione. Il club rossonero invece, non avrebbe intenzione di andare oltre un quadriennale da circa 6di euro netti a stagione. SportFace.

