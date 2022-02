Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: scatta il bacio in tv, dopo la rottura (Di giovedì 17 febbraio 2022) È in corso un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti? Questo è l’interrogativo del momento, alla luce del nuovo bacio tra i due vip registratosi in tv al nuovo debutto da conduttrice della svizzera, al timone di Michelle Impossible. Allo speciale evento i due vip, a distanza di anni dal loro divorzio ufficiale, si sono riuniti sul palco parlando della loro storia d’amore e il frutto del loro sentimento, in risposta anche ai continui rumor sul loro privato. Questo, sulla scia della recente separazione della conduttrice dal secondo marito, Tomaso Trussardi. GF Vip, Delia litiga con Alex e minaccia di spaccare una bottiglia La Duran è sempre più nervosa per le rimostranze del marito, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) È in corso un ritorno di fiamma tra? Questo è l’interrogativo del momento, alla luce del nuovotra i due vip registratosi in tv al nuovo debutto da conduttrice della svizzera, al timone diImpossible. Allo speciale evento i due vip, a distanza di anni dal loro divorzio ufficiale, si sono riuniti sul palco parlando della loro storia d’amore e il frutto del loro sentimento, in risposta anche ai continui rumor sul loro privato. Questo, sulla scia della recente separazione della conduttrice dal secondo marito, Tomaso Trussardi. GF Vip, Delia litiga con Alex e minaccia di spaccare una bottiglia La Duran è sempre più nervosa per le rimostranze del marito, ...

