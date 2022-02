Michelle Hunziker, che emozione: “Erano 20 anni che aspettavo questo momento” – FOTO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri lo show della conduttrice svizzera ha fatto il botto, aggiudicandosi uno share di tutto rispetto. Michelle Hunziker ha voluto poco fa ringraziare tutti con un post toccante. C’era molta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri lo show della conduttrice svizzera ha fatto il botto, aggiudicandosi uno share di tutto rispetto.ha voluto poco fa ringraziare tutti con un post toccante. C’era molta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - 222rossella : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… - Dando_68 : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… -