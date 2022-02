Messi: “Il Psg è sulla strada giusta per vincere la Champions League” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Leo Messi, attaccante del Psg è stato intervistato dal magazine del club. Ecco un estratto delle sue parole relativo alla Champions League e alla Ligue 1: “vincere la Champions è complicato, perché è una competizione che riunisce le squadre migliori e dove il minimo dettaglio, il minimo errore può eliminarti. Credo che abbiamo una squadra che può provare a vincerla. Siamo entusiasti di questa idea e speriamo davvero di arrivarci. Siamo sulla strada giusta, cercando di diventare ancora più forti di quello che siamo. Ligue 1? È un campionato che è cresciuto molto e il club ha aumentato la visibilità della Ligue 1 nel mondo. Oggi è un campionato molto competitivo, dove qualsiasi squadra è capace di batterti e farti male. Vedo il campionato francese come ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Leo, attaccante del Psg è stato intervistato dal magazine del club. Ecco un estratto delle sue parole relativo allae alla Ligue 1: “laè complicato, perché è una competizione che riunisce le squadre migliori e dove il minimo dettaglio, il minimo errore può eliminarti. Credo che abbiamo una squadra che può provare a vincerla. Siamo entusiasti di questa idea e speriamo davvero di arrivarci. Siamo, cercando di diventare ancora più forti di quello che siamo. Ligue 1? È un campionato che è cresciuto molto e il club ha aumentato la visibilità della Ligue 1 nel mondo. Oggi è un campionato molto competitivo, dove qualsiasi squadra è capace di batterti e farti male. Vedo il campionato francese come ...

