Mercato Milan – Il retroscena: sondato Singo prima di affondare per Florenzi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioMercato, in estate il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Wilfried Singo del Torino Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcio, in estate ilavrebbe fatto un sondaggio per Wilfrieddel Torino

MCRadioRossoner : RT @RadioRossonera: Il mercato del #Milan non si ferma: le ultime - infoitsport : “Offerto a Milan ed Inter”: il triangolo di mercato con la Juventus - RadioRossonera : Il mercato del #Milan non si ferma: le ultime - lollino04252255 : @Gianpaolo_5 @laJUVEconlaNIKE che la juve giocasse a 50 metri dalla porta non pensi potesse essere un motivo? il mi… - RossoNero_28 : È un po di tempo che sugli obiettivi di mercato del #Milan (Botman, Sanches, ecc) non spunta più il Lipsia. -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan - Kessiè, le ultime sulla trattativa per il rinnovo - Top News Continua a tenere banco il rinnovo di Franck Kessiè in casa Milan . Il giocatore ivoriano, però, difficilmente rinnoverà il contratto con i rossoneri. Stando agli ultimi rumors di mercato, infatti, la richiesta del centrocampista ivoriano non si è ammorbidita ...

Mercato Inter, Brozovic si avvicina a grandi passi al rinnovo: le ultime Mercato Inter, Marcelo Brozovic si avvicina davvero al rinnovo del suo contratto. Dopo tante ... su tutti quello del connazionale Ivan Perisic, ma senza dimenticare quelli di Samir Handanovic e Milan ...

MERCATO MILAN TOP NEWS – Nome a sorpresa. Ibrahimovic, c’è l’offerta Pianeta Milan "Milan, idea Schär a parametro zero se parte Romagnoli" Il Milan ha ritrovato la testa della classifica dopo la vittoria sulla Sampdoria e il pareggio tra Napoli e Inter e guarda con rinnovate speranze alla lotta scudetto negli ultimi tre mesi di ...

“Offerto a Milan ed Inter”: il triangolo di mercato con la Juventus (Pianeta Milan) Bernardeschi, Milan, Inter. Si tratta di Federico Bernardeschi, in scadenza a giugno con la Juventus e da tempo in trattativa per il rinnovo con la dirigenza. La finestra di mercato è ...

