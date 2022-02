Mentre va a scuola 13enne picchiata da tre bulli vicino Roma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una 13enne è stata aggredita da tre bulli Mentre andava a scuola. E' avvenuto stamani intorno alle 8.30 in via Laurentina ad Ardea, cittadina vicino Roma. La ragazza è stata medicata e dimessa dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Unaè stata aggredita da treandava a. E' avvenuto stamani intorno alle 8.30 in via Laurentina ad Ardea, cittadina. La ragazza è stata medicata e dimessa dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Mentre scuola Mentre va a scuola 13enne picchiata da tre bulli vicino Roma Una 13enne è stata aggredita da tre bulli mentre andava a scuola. E' avvenuto stamani intorno alle 8.30 in via Laurentina ad Ardea, cittadina vicino Roma. La ragazza è stata medicata e dimessa dalla clinica Sant'Anna di Pomezia in giornata ...

