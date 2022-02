Mattarella-Draghi, incontro su Ucraina e rapporti governo-maggioranza (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un aggiornamento sulla crisi Ucraina dopo il Consiglio europeo informale di Bruxelles e anche una ricognizione sull’azione del governo, alla luce soprattutto delle ultime tensioni emerse tra l’esecutivo e la maggioranza. Questi i temi che sarebbero stati approfonditi nell’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ovvio che il Capo dello Stato segua con particolare attenzione gli sviluppi della situazione internazionale, auspicando un ruolo attivo da parte del nostro Paese, nell’ambito naturalmente dell’azione unitaria svolta dall’Europa, come evidenziato oggi dallo stesso premier, che ha anche annunciato una sua prossima missione a Mosca. Quanto alla situazione interna, poco trapela dal ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un aggiornamento sulla crisidopo il Consiglio europeo informale di Bruxelles e anche una ricognizione sull’azione del, alla luce soprattutto delle ultime tensioni emerse tra l’esecutivo e la. Questi i temi che sarebbero stati approfonditi nell’al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e il presidente del Consiglio, Mario. Ovvio che il Capo dello Stato segua con particolare attenzione gli sviluppi della situazione internazionale, auspicando un ruolo attivo da parte del nostro Paese, nell’ambito naturalmente dell’azione unitaria svolta dall’Europa, come evidenziato oggi dallo stesso premier, che ha anche annunciato una sua prossima missione a Mosca. Quanto alla situazione interna, poco trapela dal ...

