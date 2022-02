Marsiglia-Qarabag, le formazioni ufficiali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Marsiglia-Qarabag, partita valevole per i playoff d’andata di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic, coadiuvato dai connazionali Djukic e Todorovic come assistenti, e dal quarto uomo Boskovic. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Orange Velodrome di Marsiglia. Nonostante il successo dell’ultimo turno di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, il Marsiglia non è riuscito a centrare la qualificazione. Classificatasi terza nel gruppo E, l’OM proverà a rifarsi in Conference League a partire dalla sfida casalinga di quest’oggi contro il modesto Qarabag. I francesi hanno una rosa nettamente superiore agli avversari, ma questo genere di competizioni riservano sempre delle sorprese. Se dovesse rispettare ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per i playoff d’andata di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic, coadiuvato dai connazionali Djukic e Todorovic come assistenti, e dal quarto uomo Boskovic. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Orange Velodrome di. Nonostante il successo dell’ultimo turno di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, ilnon è riuscito a centrare la qualificazione. Classificatasi terza nel gruppo E, l’OM proverà a rifarsi in Conference League a partire dalla sfida casalinga di quest’oggi contro il modesto. I francesi hanno una rosa nettamente superiore agli avversari, ma questo genere di competizioni riservano sempre delle sorprese. Se dovesse rispettare ...

