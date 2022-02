Maradona in Paradiso e il ritorno nello stadio che porta il suo nome nel nuovo romanzo di Bartoletti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Due campioni si ritrovano in Paradiso troppo presto. In terra hanno scritto pagine indimenticabili di grande calcio. Hanno vinto tutto, hanno fatto sognare generazione intere di appassionati. E hanno portato le squadre in cui hanno militato sul tetto del mondo facendo vivere una vera e propria magia a chi aveva respirato solo polvere. Diego Armando Maradona e Paolo Rossi sono i protagonisti de “Il ritorno degli dei” (Gallucci), il libro scritto dal giornalista sportivo Marino Bartoletti come seguito del suo romanzo d’esordio “La cena degli Dei” (Gallucci). Un modo, questo, con cui Bartoletti vuole in un certo senso dare la sua “carezza” ai due calciatori scomparsi. Bartoletti ancora una volta immagina un luogo in cui un grande Vecchio, identificato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Due campioni si ritrovano introppo presto. In terra hanno scritto pagine indimenticabili di grande calcio. Hanno vinto tutto, hanno fatto sognare generazione intere di appassionati. E hannoto le squadre in cui hanno militato sul tetto del mondo facendo vivere una vera e propria magia a chi aveva respirato solo polvere. Diego Armandoe Paolo Rossi sono i protagonisti de “Ildegli dei” (Gallucci), il libro scritto dal giornalista sportivo Marinocome seguito del suod’esordio “La cena degli Dei” (Gallucci). Un modo, questo, con cuivuole in un certo senso dare la sua “carezza” ai due calciatori scomparsi.ancora una volta immagina un luogo in cui un grande Vecchio, identificato ...

