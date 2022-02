Mali | Darnis Luiss | “Francia ha fallito ma ci ha provato | paradosso Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inlaha“ma ci ha”, è troppo presto per dire quali saranno le conseguenze per la regione dopo la fine della missione “Barkhane”, mentre si può già dire che Parigi dovrà ripensare le operazioni future anche in un’ottica di “più discrezione e meno grandeur”. Jean Pierre, professore di Storia contemporanea all’Universitàdi Roma, commenta così il ritiro francese dal, che è un fallimento più di Francois Hollande che di Emmanuel Macron. E sottolinea il ‘, costretta a lasciare la missione proprio ora che cominciava a fare una vera politica africana. “I francesi ormai non potevano più rimanere, perché si erano accumulati tantissimi problemi – dice ...