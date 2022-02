“Ma cosa stai dicendo?”: si prendono a insulti, Veronica Gentili costretta alle maniere forti [VIDEO] (Di giovedì 17 febbraio 2022) In diretta a Controcorrente, due ospiti si sono fortemente scontrati su un tema caldissimo. Veronica Gentili è costretta ad alzare la voce Veronica Gentili (Mediaset Infinity)E’ freschissima la presa di posizione del governo in merito ai vaccini contro Sars-CoV-2. Dal 15 febbraio, infatti, gli over 50 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per potersi recare al lavoro. Da quella data, infatti, per quella categoria di lavoratori è necessario il Green Pass rafforzato, che si ottiene mediante vaccino o guarigione. Questa mossa politica ha suscitato forti polemiche in tutti i no-vax, poiché vista come un sopruso del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione Italiana. A Controcorrente, Veronica Gentili ha cercato di affrontare il tema dei vaccini e ... Leggi su specialmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) In diretta a Controcorrente, due ospiti si sono fortemente scontrati su un tema caldissimo.ad alzare la voce(Mediaset Infinity)E’ freschissima la presa di posizione del governo in merito ai vaccini contro Sars-CoV-2. Dal 15 febbraio, infatti, gli over 50 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per potersi recare al lavoro. Da quella data, infatti, per quella categoria di lavoratori è necessario il Green Pass rafforzato, che si ottiene mediante vaccino o guarigione. Questa mossa politica ha suscitatopolemiche in tutti i no-vax, poiché vista come un sopruso del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione Italiana. A Controcorrente,ha cercato di affrontare il tema dei vaccini e ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa stai Grande Fratello Vip Jessica e Nathaly, caos: perché è finita a insulti pesanti " Parli tu che stai lì a controllare i chicchi di sale? Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Le ho dato metà del mio pacco. Me l'ero nascosto? Non è vero nulla!' , ha scandito Nathaly ...

