Lulù Selassié seconda finalista ufficiale del Grande Fratello Vip | battute Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip un altro importante passo è stato fatto verso l'attesissima finale del 14 marzo. Nella puntata di questa sera è stato infatti svelato il nome del secondo finalista ufficiale di questa lunghissima edizione e, a contendersi tale beneficio, sono Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié. Ed è proprio la Princess la più votata del pubblico: battuta la concorrenza delle due coinquiline. Lulù, Soleil e Katia: una possibilità per la finale Il 14 marzo è alle porte e, quella che inizialmente appariva come una data lontanissima, oggi è decisamente più vicina. In quel giorno, infatti, si eleggerà il vincitore di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip.

lulumanulavita_ : RT @nnastyxmir: 'Sono una fatina e questa è la mia arte.' LULÙ SELASSIÉ ???#fairylu - seductiveremedy : RT @voglioilnulla: per dei fiocchi di latte di jess che ha dato a lulù si è creato il devasto... LA POTENZA DELLE SELASSIÈ ?? #gfvip #fair… - soleil_solo : RT @VELOSPORT1960: #GFvip non mi è mai piaciuta Soleil fino al momento in cui è entrata al GF, ma il modo in cui viene usata da Signorini… - salassiestan : RT @nnastyxmir: 'Sono una fatina e questa è la mia arte.' LULÙ SELASSIÉ ???#fairylu - ylepass899 : RT @nnastyxmir: 'Sono una fatina e questa è la mia arte.' LULÙ SELASSIÉ ???#fairylu -

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci sotto al piumone