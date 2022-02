Lulù è al televoto, le fan e Clarissa gridano al complotto | Ecco perché (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lulù è al televoto e nella casa di Cinecittà si respira molta tensione con liti che hanno coinvolto le due principesse, Sophie, Nathaly, Basciano e Antonio. Ma il pubblico non ci sta e grida al complotto La principessa etiope è tesa per via del televoto di questa sera che potrebbe comportare la fine del suo sogno di arrivare in finale. Così il web si è schierato dalla sua parte, soprattutto dopo un episodio che è avvenuto questo primo pomeriggio nella casa di Cinecittà. In pratica Sophie e la principessa hanno litigato per via del cibo e Lulù è scoppiata a piangere, con Sophie che l’ha rimproverata per via della sua tendenza a giustificarsi dei gesti con il suo stato di salute. In altre parole la modella ha ammesso di essere stanca di vedere Lulù strumentalizzare su fatti importanti, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 febbraio 2022)è ale nella casa di Cinecittà si respira molta tensione con liti che hanno coinvolto le due principesse, Sophie, Nathaly, Basciano e Antonio. Ma il pubblico non ci sta e grida alLa principessa etiope è tesa per via deldi questa sera che potrebbe comportare la fine del suo sogno di arrivare in finale. Così il web si è schierato dalla sua parte, soprattutto dopo un episodio che è avvenuto questo primo pomeriggio nella casa di Cinecittà. In pratica Sophie e la principessa hanno litigato per via del cibo eè scoppiata a piangere, con Sophie che l’ha rimproverata per via della sua tendenza a giustificarsi dei gesti con il suo stato di salute. In altre parole la modella ha ammesso di essere stanca di vederestrumentalizzare su fatti importanti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù televoto Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 42esima puntata, stasera su Canale 5 Il televoto di stasera stabilirà chi tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge sarà la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6. Il pubblico sta votando per decidere chi tra loro avrà la ...

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 17 febbraio 2022 ... una tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge sarà tra i finalisti di Gf Vip 6. Le tre donne " ciascuno a suo modo simbolo di questa edizione da record - sono al televoto e sarà il ...

