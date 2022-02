L' Ucraina e la cyberwarfare | ecco perchè la guerra è già cominciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'è già sotto attacco da mesi nel dominio cibernetico e in quello dell'informazione”. Così John Allen, già comandante della NATO in Afghanistan, ha descritto la situazione in. Non si tratta dunque di prevedere se e quando avverrà un attacco militare tradizionale, ma di comprendere la portata e le implicazioni di unadi tipo “ibrido” in atto già da tempo, come denunciano anche le autorità di Kiev. Secondo il governo ucraino, ci sarebbero prove di un cyberattacco avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2022 contro siti ministeriali. Ma cosa si intende per “hybrid warfare”? E' un concetto che supera l'ambito puramente militare e cinetico,lo combina con la manipolazione dell'informazione, laeconomica e quella informatica. Insieme a terra, ...