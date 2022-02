Luca Trapanese nella webtv del Mattino: «Bonus utenze di 600 euro, così apriamo la scuola ai bambini disabili» (Di giovedì 17 febbraio 2022) È l'assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese il nuovo ospite della web tv del Mattino in diretta sulla nostra pagina facebook.Bonus utenze«Bonus di oltre... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 febbraio 2022) È l'assessore comunale alle politiche socialiil nuovo ospite della web tv delin diretta sulla nostra pagina facebook.di oltre...

mattinodinapoli : Luca Trapanese nella webtv del Mattino: live dalle 10.30, invia le tue domande - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: Si dice che il tempo curi anche il dolore,ma non è vero. Il tempo lo fissa in un momento ben preciso. E da lì torna se… - Tonyo2305 : RT @kiara86769608: Luca Trapanese e Alba?? di Andrea Scanzi - yosoynaturaleza : RT @MiguelCalabria3: Si dice che il tempo curi anche il dolore,ma non è vero. Il tempo lo fissa in un momento ben preciso. E da lì torna se… - annamuoio2 : RT @kiara86769608: Luca Trapanese e Alba?? di Andrea Scanzi -