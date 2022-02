LIVE Barcellona-Napoli 1-1 | Europa League 2022 in DIRETTA | pareggia Ferran Torres su rigore

(Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Gavi si posizione tra le linee, raccordo tra centrocampo e attacco. 66? Dentro Gavi, Dembele e Busquets, fuori Adama Traoré, De Jong e Nico Gonzalez nel. 64? Aubameyang a giro, pallone oltre la traversa. 62? Gol,, spiazza Meret con un tiro preciso,1-1. 60?per il, il Var e l’arbitro decidono che è. 58? Controllo Var per un possibile fallo di mano di Juan Jesus. 56? Cominciano a scaldarsi sulla panchina del. 54? Tiro di Aubameyang dalla distanza, pallone deviato. 52? Nico prova il tiro, para Meret. 50? Tiro di Pedri che trova la respinta della difesa. 48?...

DIRETTA ZENIT BETIS (RISULTATO2 - 3): GUARDADO RIPORTA AVANTI GLI OSPITI! Il primo tempo di Zenit - Betis va in archivio sul ... a +4 sue Atletico Madrid, con le prospettive di ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Camp Nou' tra ildi Xavi e il Napoli di Spalletti in tempo realeIl Napoli fa visita alnella gara di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League, in un match tra due delle principali favorite alla conquista del titolo. Di Lorenzo e Spalletti © LaPresseDa una ...59' - FERRAN TORRES FA 1-1: dagli undici metri l'attaccante blaugrana spiazza Meret mettendo la palla alla destra del portiere azzurro. 57' - RIGORE PER IL BARCELLONA! Cross di Adama Traoré deviato le ...59' Pareggio Barcellona. Ferran Torres trasforma il rigore, Meret immobile. 57' Rigore del Barcellona dopo un check del VAR per fallo di mano di Juan ...