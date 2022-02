L’Italia e l’allarme russo nel Mediterraneo. Analisi di Caracciolo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una scheggia fuori controllo. Il conflitto in Ucraina non si può prevedere e nemmeno controllare. Parola di Lucio Caracciolo, direttore e fondatore di Limes, che ha detto la sua sull’escalation in Europa orientale intervenendo al Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. “Una guerra in Ucraina è possibile, ma poco probabile”, dice. Da una parte e dall’altra si fa strada il partito dello stallo contro il partito dell’intervento militare, per diverse ragioni. Nella Nato, spiega Caracciolo, convivono due anime con due approcci diversi alla crisi. La prima linea, i Paesi baltici e dell’Europa dell’Est più esposti alla minaccia e segnati dall’esperienza sovietica, “percepisce di più la Russia come un pericolo rispetto ai Paesi dell’Ovest”. Non a caso uno dei progetti più invisi a Mosca inaugurato dall’Alleanza porta ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una scheggia fuori controllo. Il conflitto in Ucraina non si può prevedere e nemmeno controllare. Parola di Lucio, direttore e fondatore di Limes, che ha detto la sua sull’escalation in Europa orientale intervenendo al Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. “Una guerra in Ucraina è possibile, ma poco probabile”, dice. Da una parte e dall’altra si fa strada il partito dello stallo contro il partito dell’intervento militare, per diverse ragioni. Nella Nato, spiega, convivono due anime con due approcci diversi alla crisi. La prima linea, i Paesi baltici e dell’Europa dell’Est più esposti alla minaccia e segnati dall’esperienza sovietica, “percepisce di più la Russia come un pericolo rispetto ai Paesi dell’Ovest”. Non a caso uno dei progetti più invisi a Mosca inaugurato dall’Alleanza porta ...

Advertising

BobToney1965 : RT @CGzibordi: Tragedia a Livorno, dove Valeria Di Martino Abbagnale è stata trovata morta in camera sua a 28 anni, sembrerebbe a seguito d… - 2Ftcrlqqf : RT @CGzibordi: Tragedia a Livorno, dove Valeria Di Martino Abbagnale è stata trovata morta in camera sua a 28 anni, sembrerebbe a seguito d… - ClarkKe25897431 : RT @CGzibordi: Tragedia a Livorno, dove Valeria Di Martino Abbagnale è stata trovata morta in camera sua a 28 anni, sembrerebbe a seguito d… - emanuele7771 : RT @CGzibordi: Tragedia a Livorno, dove Valeria Di Martino Abbagnale è stata trovata morta in camera sua a 28 anni, sembrerebbe a seguito d… - etherea_etherea : RT @CGzibordi: Tragedia a Livorno, dove Valeria Di Martino Abbagnale è stata trovata morta in camera sua a 28 anni, sembrerebbe a seguito d… -