L'indice della paura, debuttano su Sky tutti gli episodi della nuova serie (Di giovedì 17 febbraio 2022) La paura domina il mondo; domina i mercati finanziari; domina il sempre più scosso equilibrio psicologico del genio informatico Alex Hoffman. Dall'omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, debutta domani 18 febbraio, con i suoi quattro episodi subito disponibili su Sky e in streaming su NOW la nuovissima miniserie Sky Original L'indice della paura. Protagonista assoluto Josh … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

