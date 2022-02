Linda Evangelista, le nuove foto su People: "Sono stata brutalmente sfigurata" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Linda Evangelista ha condiviso le prime foto del suo corpo dopo l'intervento estetico fallito che l'ha tenuta lontana dai riflettori negli ultimi anni. Linda Evangelista ha rilasciato un'intervista a People, condividendo anche nuove foto del suo corpo dopo l'intervento estetico fallito. La supermodella canadese ha più volte detto di essere stata brutalmente sfigurata da questa procedura ma ha scelto di non nascondersi più. "Vedi l'angolo delle mie braccia? Non posso metterle vicino al mio corpo", ha detto Linda Evangelista a People in un'intervista che sta facendo il giro del mondo in queste ore. Evangelista è stata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha condiviso le primedel suo corpo dopo l'intervento estetico fallito che l'ha tenuta lontana dai riflettori negli ultimi anni.ha rilasciato un'intervista a, condividendo anchedel suo corpo dopo l'intervento estetico fallito. La supermodella canadese ha più volte detto di essereda questa procedura ma ha scelto di non nascondersi più. "Vedi l'angolo delle mie braccia? Non posso metterle vicino al mio corpo", ha dettoin un'intervista che sta facendo il giro del mondo in queste ore....

