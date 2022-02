Leicester-Randers, le formazioni ufficiali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Leicester-Randers, match valevole per i playoff d’andata di Conference League. Arbitro dell’incontro sarà il rumeno Radu Marian Petrescu, coadiuvato dai connazionali Ghinguleac e Cerei come assistenti, e dal quarto uomo Birsan. Calcio d’inizio alle 21:00 al King Power Stadium di Leicester. Nel gruppo C di Europa League con Napoli, Spartak Mosca e Legia Varsavia, il Leicester ha clamorosamente deluso le aspettative classificandosi alla fine, al terzo posto. Questo posizionamento però, ha permesso alle Foxes di retrocedere ai playoff di Conference League. La compagine inglese cercherà di onorare in tutti i modi questa competizione, a partire dalla gara di questa sera contro il modesto Randers. Gli uomini di Brendan Rodgers partono ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per i playoff d’andata di Conference League. Arbitro dell’incontro sarà il rumeno Radu Marian Petrescu, coadiuvato dai connazionali Ghinguleac e Cerei come assistenti, e dal quarto uomo Birsan. Calcio d’inizio alle 21:00 al King Power Stadium di. Nel gruppo C di Europa League con Napoli, Spartak Mosca e Legia Varsavia, ilha clamorosamente deluso le aspettative classificandosi alla fine, al terzo posto. Questo posizionamento però, ha permesso alle Foxes di retrocedere ai playoff di Conference League. La compagine inglese cercherà di onorare in tutti i modi questa competizione, a partire dalla gara di questa sera contro il modesto. Gli uomini di Brendan Rodgers partono ...

Advertising

ilRomanistaweb : #ConferenceLeague, via ai sedicesimi: da queste squadre l’avversaria della #Roma Oggi l’andata del turno, tra una… - ilveggente_it : ?? #CONFERENCELEAGUE #Leicester vs #Randers è una partita di Conference League che si giocherà oggi alle 21.00. Ecc… - sowmyasofia : Leicester City vs Randers: pronostico e possibili formazioni - somethingleft : Quindi oggi Fenerbache-Slavia Praga e Leicester-Randers, per il resto #UECL completamente oscurata dal palinsesto t… - periodicodaily : Leicester City vs Randers: pronostico e possibili formazioni #17febbraio #conferenceleague -