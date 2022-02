L’Ecuador ha approvato una legge che consente l’aborto in caso di stupro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Parlamento delL’Ecuador ha approvato una legge che consente alle donne incinte a causa di uno stupro di abortire. Il voto arriva dopo che lo scorso aprile la Corte Costituzionale del paese aveva depenalizzato l’aborto in caso di stupro, modificando Leggi su ilpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Parlamento delhaunachealle donne incinte a causa di unodi abortire. Il voto arriva dopo che lo scorso aprile la Corte Costituzionale del paese aveva depenalizzatoindi, modificando

