L’eccesso di mortalità provincia per provincia, tutti i dati (Di giovedì 17 febbraio 2022) Già a livello regionale l’impatto del Covid negli ultimi due anni è stato assolutamente diseguale, ma a testimoniare la modalità molto concentrata con cui agisce la pandemia vi sono a maggior ragione i dati per provincia. Da cui si evince come in realtà anche vicine l’indicatore per eccellenza, quello meno controverso, ovvero L’eccesso di mortalità, presenta valori veramente molto differenti. Di seguito (meglio visualizzabile su Desktop) l’andamento della mortalità nei vari anni per ogni provincia, che è possibile selezionare in basso. Se da un lato per esempio la provincia di Bergamo vede 6.091 decessi nel solo marzo 2020 contro i meno di 1000 consueti, altrove lo stesso impatto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 febbraio 2022) Già a livello regionale l’impatto del Covid negli ultimi due anni è stato assolutamente diseguale, ma a testimoniare la modalità molto concentrata con cui agisce la pandemia vi sono a maggior ragione iper. Da cui si evince come in realtà anche vicine l’indicatore per eccellenza, quello meno controverso, ovverodi, presenta valori veramente molto differenti. Di seguito (meglio visualizzabile su Desktop) l’andamento dellanei vari anni per ogni, che è possibile selezionare in basso. Se da un lato per esempio ladi Bergamo vede 6.091 decessi nel solo marzo 2020 contro i meno di 1000 consueti, altrove lo stesso impatto ...

