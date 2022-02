Leao e il ricorso al Tas: a lavoro Mendes con gli avvocati (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rafael Leao è sempre più vicino al rinnovo con il club rossonero. A riportare la notizia La Gazzetta dello Sport, che però pone il focus anche sulla vicenda del ricorso al Tas, per il risarcimento pari a 16 milioni che lo Sporting Lisbona ha richiesto all’attaccante dopo il suo trasferimento al Lille nel 2018. Per risolvere questa rogna, l’attaccante portoghese si è affidato ai suoi avvocati e al proprio procuratore Jorge Mendes. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rafaelè sempre più vicino al rinnovo con il club rossonero. A riportare la notizia La Gazzetta dello Sport, che però pone il focus anche sulla vicenda delal Tas, per il risarcimento pari a 16 milioni che lo Sporting Lisbona ha richiesto all’attaccante dopo il suo trasferimento al Lille nel 2018. Per risolvere questa rogna, l’attaccante portoghese si è affidato ai suoie al proprio procuratore Jorge. SportFace.

