Le nuove cuffie ad anello di Sony potrebbero essere il futuro della musica wireless (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sony prova a sparigliare le carte nel segmento delle cuffie wireless lanciando le nuove Linkbuds. Un modello tutto nuovo di auricolari che punta su un modo diverso di ascoltare la musica, adatto a chi non vuole mai perdere il contatto con i suoni che lo circondano. Come? Con un design particolare e innovativo che potrebbe fare scuola per gli anni a venire: una cuffia a forma di anello con un foro al centro. Se tutti gli altri costruttori puntano su cuffie che cercano di isolarti il più possibile dal mondo esterno all’insegna della cancellazione del rumore adattiva, Sony ha deciso di andare nel senso opposto puntando su un sistema con trasparenza sonora, vestibilità ultracompatta e massima chiarezza di suoni e chiamate. Insomma, non è ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 febbraio 2022)prova a sparigliare le carte nel segmento dellelanciando leLinkbuds. Un modello tutto nuovo di auricolari che punta su un modo diverso di ascoltare la, adatto a chi non vuole mai perdere il contatto con i suoni che lo circondano. Come? Con un design particolare e innovativo che potrebbe fare scuola per gli anni a venire: una cuffia a forma dicon un foro al centro. Se tutti gli altri costruttori puntano suche cercano di isolarti il più possibile dal mondo esterno all’insegnacancellazione del rumore adattiva,ha deciso di andare nel senso opposto puntando su un sistema con trasparenza sonora, vestibilità ultracompatta e massima chiarezza di suoni e chiamate. Insomma, non è ...

