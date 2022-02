Le innovazioni di Morricone sono ancora ignorate in Italia. Intervista a Teho Teardo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ricostruisce, rende omaggio, riesce in certi frangenti addirittura a commuovere. Nel corso di oltre due ore e mezza, Ennio celebra, fotogramma dopo fotogramma, la figura di Ennio. Diretto da Giuseppe Tornatore, il documentario arriva in questi giorni sul grande schermo, distribuito da Lucky Red in un circuito selezionato di trecentocinquanta sale, dopo essere stato presentato fuori concorso lo scorso settembre alla 78ª edizione della Mostra d’arte internazionale cinematografica di Venezia. Un passo indietro. Proprio dalle mani del maestro,ricevette nel 2009 il premio. In virtù di qualche affinità: oltre a un certo gusto per la dissonanza, anche il lavoro di composizione a servizio del cinema – più di preciso, per registi del calibro di Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores e ...