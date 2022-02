Lazio | Tare | «Felipe Anderson ha già fatto il centravanti Siamo in crescita»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Igliha parlato nel pre partita di Porto: queste le dichiarazioni del direttore sportivo del club biancoceleste Igliha parlato nel pre partita di Porto-. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della. FALSO NOVE E CABRAL- «ha giocato due partite daprima della sosta e hamolto bene, quando con Sarri abbiamo analizzato la possibilità di prendere un calciatore in più in fase offensiva abbiamo pensato ad uno che potesse fare anche il falso nove, e abbiamo preso Cabral. Capisco le perplessità perchè Immobile è rimasto da solo, in realtà noi abbiamo deciso di mandare a giocare Muriqi perchè serviva un calciatore con caratteristiche diverse per il nostro ...

DiMarzio : .@OfficialSSLazio I Le parole di Igli #Tare prima di #PortoLazio - CalcioNews24 : #PortoLazio, le parole di #Tare nel pre partita ??? - Matteo_Ragnelli : Stona solo la mancanza di Tare come punta... poi del resto sono d'accordissimo con la formazione. Grazie mister… - LazioNews_24 : #Tare: «Il percorso è quello giusto, stasera bel banco di prova»

...uno per agguantare Simone Inzaghi (20) e diventare anche il miglior bomber europeo della. ... In porta, al posto di Strakosha,punta sull'ex Fulham Sergio Rico, anche se l'allenatore ...Ascolta la versione audio dell'articolo Lasta studiando il portiere del futuro:vuole Rico, Sarri pensa a Vicario o Kepa... idee diverse per i biancocelesti Lasta valutando i nomi per il futuro portiere nel caso in cui ...Parla chiaro Igli Tare ai microfoni di Sky Sport prima di Porto-Lazio di Europa League". Tare: Lazio in crescita “Abbiamo parlato insieme durante il percorso di Europa League analizzando gli alti e ...Le parole del ds della Lazio prima della sfida al Porto Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio di Porto-Lazio, valida per i ...