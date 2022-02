(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’attaccante spagnoloha parlato al termine della sfida persa dallacontro il Porto in Europa League Le parole diai microfoni di Sky dopo la sconfitta di misura dellacontro il Porto: RITORNO – «giocato bene qua, non era facile, è uno stadio difficile. Davanti ai nostri tifosifare una bella partita eil». SQUADRA – «Stiamo giocando bene,delma dobbiamo fare meglio alcune cose, dobbiamo essere più concreti e attaccare più la porta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FCPorto : 11 inicial da Lazio: Strakosha, Marusic, Luis Felipe, Patric, Radu, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fe… - sportli26181512 : Porto-Lazio, Sarri: 'Fatto un passo avanti. Qualificazione? Discorso aperto': L'allenatore biancoceleste dopo il ko… - CalcioNews24 : #Lazio, #Pedro: «Ora abbiamo capito l’idea del mister, possiamo ribaltare il risultato» - fioranialex : PORTO LAZIO 2 1 #PEDRO POSTPARTITA #PORTOLAZIO #PORTO #LAZIO #UEL #UELxESPN - sportface2016 : #PortoLazio, #Pedro: 'Stiamo giocando bene, ma dobbiamo essere più concreti' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Pedro

(4 - 3 - 3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (27' st Hysaj); Milinkovic, Leiva (23' st Cataldi), Luis Alberto (39' st Basic); F. Anderson,(39' st Cabral), Zaccagni (39' st ...Toni Martinez ribalta laLafa la gara, è attenta e compatta dietro e il fraseggio sarriano manda a vuoto la pressione del Porto, decisamente attendista e innocuo. Zaccagni e...Come sempre uno degli ultimi a mollare, Pedro non si da per vinto dopo la sconfitta della Lazio per 2-1 in casa del Porto. L’ex Barcellona e Chelsea infatti, intervenuto nel post partita ai microfoni ...Le parole di Maurizio Sarri e Pedro dopo la sconfitta contro il Porto Un bellissimo gol di tacco di Zaccagni porta la Lazio in vantaggio al minuto 23, ma ci pensa Antonio Martinez con una doppietta a ...