L’Avellino non molla la presa, ora si riparte con Gautieri e De Vito (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Siamo qui, cambiando, proprio perché ci crediamo e vogliamo portare a termine tutto ciò di cui abbiamo parlato, dallo stadio al campo. Dobbiamo andar via quanto prima da questa categoria, abbiamo bisogno di fare questo salto”. Così il presidente delL’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino motiva il cambio di passo dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla. Si riparte da Enzo De Vito nel ruolo di direttore sportivo, Carmine Gautieri in panchina. Nella conferenza, D’Agostino svela il retroscena prima del match di martedì: “Qualche segno di cedimento c’è stato prima – ammette – Il giorno prima ho detto a Salvatore Di Somma che il ‘tempo della ricreazione era finito‘ non potevamo fallire l’ennesimo scontro diretto, così non è stato. Serviva cambiare. I sogni sono sempre egli stessi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Siamo qui, cambiando, proprio perché ci crediamo e vogliamo portare a termine tutto ciò di cui abbiamo parlato, dallo stadio al campo. Dobbiamo andar via quanto prima da questa categoria, abbiamo bisogno di fare questo salto”. Così il presidente del, Angelo Antonio D’Agostino motiva il cambio di passo dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla. Sida Enzo Denel ruolo di direttore sportivo, Carminein panchina. Nella conferenza, D’Agostino svela il retroscena prima del match di martedì: “Qualche segno di cedimento c’è stato prima – ammette – Il giorno prima ho detto a Salvatore Di Somma che il ‘tempo della ricreazione era finito‘ non potevamo fallire l’ennesimo scontro diretto, così non è stato. Serviva cambiare. I sogni sono sempre egli stessi, ...

