Lady Casaleggio  smaschera i 5s |   Così fermarono Dibba per favorire Conte

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Enrica Sabatini, socia della piattaforma Rousseau e compagna di Davide, rivela il piano per far fuori Di Battista dal M5S

il Giornale

Sulla giostra di accuse e livori a 5 Stelle, sale Enrica Sabatini , attivista storica del M5S, socia dell'Associazione Rousseau e compagna di Davide. Pubblica un libro "Rousseau", che è un elenco di accuse contro i nuovi vertici del Movimento, diventato a suo dire "sempre più schiavo del conflitto di interessi, della sete di ...... senza giri di parole, uno dei capitoli più spinosi del libro di Enrica Sabatini, attivista storica del M5S, socia dell'Associazione Rousseau e compagna di vita di Davide. In '...Enrica Sabatini, socia della piattaforma Rousseau e compagna di Davide Casaleggio, rivela il piano per far fuori Di Battista dal M5S ...Chi è Enrica Sabatini, voce della piattaforma Rousseau che ora pubblica un libro in cui parla del Movimento 5 Stelle ...