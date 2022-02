Ladispoli | la figlia si fidanza di nascosto | la reazione folle del papà geloso

(Di giovedì 17 febbraio 2022)– I Carabinieri della Stazione di, al termine di un’approfondita attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di un uomo 35enne, originario di Cagliari, già con precedenti, ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività di indagine ha avuto origine dalla denuncia della convivente dell’indagato che ha trovato il coraggio di presentarsi presso gli uffici del comando Stazione Carabinieri died ha raccontato ai militari che la sera precedente era stata vittima di maltrattamenti e violenze fisiche, da parte del proprio convivente, mostrando i segni che le erano rimasti sul corpo. La donna ha raccontato che l’uomo avrebbe dato in escandescenze subito dopo aver visto alcune ...

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del Procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di ...