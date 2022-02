L' accoglienza della Pellegrini | la schiacciata e Paola Egonu a Italia' s Got Talent

Leggi su video.gazzetta

(Di giovedì 17 febbraio 2022) A's Gota sorpresa è salita sul palco, campionessa europea e acclamata bandieranostra nazionale di pallavolo.'s Got( https://www.sgot.it/ ) è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro ogni martedì in prima serata su TV8.