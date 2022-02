La rivelazione di Ermal Meta su Twitter | “Ho preso il Covid e sono stato abbastanza male”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – “Ciao ragazzi, Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino miil. Adessoin ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto”. Con questo tweet, pubblicato ieri sul suo account ufficiale,ha annunciato ai propri fans di aver contratto il coronavirus e non in forma lieve. L’artista italo-albanese, tuttavia, secondo quanto da lui stesso dichiarato sarebbe già sulla via della guarigione. L'articolo L'Opinionista.