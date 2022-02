«La nostra battaglia in Myanmar ha la forza dei giovani» (Di venerdì 18 febbraio 2022) «L’unica limitazione era quella di rimanere anonimi, per il resto ognuno di noi si è espresso creativamente a seconda delle proprie conoscenze» ci racconta un membro del Myanmar Film Collective, il gruppo di dieci giovani registi che ha firmato Myanmar Diaries. Presentato nella sezione Panorama, il film ha vinto il premio per il miglior documentario alla Berlinale e il mese prossimo verrà proiettato al MoMa. Ispirato dalla complessa situazione che sta affrontando il Myanmar dopo il colpo di stato del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 febbraio 2022) «L’unica limitazione era quella di rimanere anonimi, per il resto ognuno di noi si è espresso creativamente a seconda delle proprie conoscenze» ci racconta un membro delFilm Collective, il gruppo di dieciregisti che ha firmatoDiaries. Presentato nella sezione Panorama, il film ha vinto il premio per il miglior documentario alla Berlinale e il mese prossimo verrà proiettato al MoMa. Ispirato dalla complessa situazione che sta affrontando ildopo il colpo di stato del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

