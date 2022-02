La Meloni si sfoga da Vespa: “Linciata per non aver vaccinato mia figlia, lei gettata in prima pagina…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giorgia Meloni a tutto campo: ospite di Bruno Vespa nello studio di Porta a Porta la leader di Fratelli d’Italia affronta le questioni più spinose nell’agenda politica. E dalla pandemia alla crisi Russia-Ucraina. Passando per l’alleanza di centrodestra da ricostruire. Le profonde divergenze rispetto alle scelte del governo Draghi. E fino al suo ruolo nell’opposizione, risponde. Argomenta. Propone e, soprattutto, fa chiarezza sulla posizione di Fratelli d’Italia in merito a tutte le questioni all’ordine del giorno (e nella scaletta del conduttore). Con la coerenza e la fermezza che contraddistingue dialettica e linea politica della leader di Fdi. Ma è soprattutto sull’assalto mediatico subito in merito alla scelta di non vaccinare sua figlia che, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Raiuno, la Meloni tiene ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giorgiaa tutto campo: ospite di Brunonello studio di Porta a Porta la leader di Fratelli d’Italia affronta le questioni più spinose nell’agenda politica. E dalla pandemia alla crisi Russia-Ucraina. Passando per l’alleanza di centrodestra da ricostruire. Le profonde divergenze rispetto alle scelte del governo Draghi. E fino al suo ruolo nell’opposizione, risponde. Argomenta. Propone e, soprattutto, fa chiarezza sulla posizione di Fratelli d’Italia in merito a tutte le questioni all’ordine del giorno (e nella scaletta del conduttore). Con la coerenza e la fermezza che contraddistingue dialettica e linea politica della leader di Fdi. Ma è soprattutto sull’assalto mediatico subito in merito alla scelta di non vaccinare suache, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Raiuno, latiene ...

