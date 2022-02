La Lega Nazionale Dilettanti approda nel progetto OIES

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Laentra ufficialmente a far parte delportato avanti dall’così da poter rafforzare il suo posizionamento nel settore degli sport elettronici Ildell’è improntato ad aiutare la conoscenza e lo sviluppo degli eSports. Per questo anche ladecide di entrare a far parte del primo osservatorio italiano dopo due anni dall’inizio delle sue attività del calcio virtuale. Lo scopo è quello di poter contare su una piattaforma di networking per le aziende, team, agenzie e professionisti che hanno interesse nell’investire in questo mercato. Non solo, la partnership va ad aumentare il numero di collaborazioni di alto livello ...

